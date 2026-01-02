Menor sufre amputación de dedo por explosión de cohete en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.— Un menor de edad ingresó al área de urgencias del Hospital General de Cuatro Ciénegas luego de sufrir la amputación de un dedo tras la explosión de un cohete, hecho que encendió nuevamente la alerta sobre el uso de pirotecnia entre niños y movilizó a las autoridades.

El incidente se registró cuando el niño Gerardo N, de 10 años de edad, con domicilio en la colonia 26 de Marzo, fue llevado de emergencia al Hospital General "Venustiano Carranza", ubicado sobre el bulevar Juárez, en el fraccionamiento San Antonio.

El menor llegó acompañado de sus abuelos, Gilberto Esquivel y María Dolores Sotelo.

De acuerdo con la versión proporcionada por la abuela a las autoridades, el menor se encontraba jugando con otros niños en el exterior de su domicilio, manipulando cohetes. En determinado momento, uno de los artefactos aparentemente no detonó, por lo que el niño lo tomó con la mano izquierda, explotando de manera repentina y provocándole la amputación del meñique izquierdo.

La mujer relató que una señora, a quien no conoce, fue quien auxilió inicialmente al menor y lo trasladó hasta su domicilio, donde los abuelos, al percatarse de la gravedad de la lesión, decidieron llevarlo de inmediato al hospital para su atención médica.

Al nosocomio acudió el oficial de la Fiscalía del Estado, Luis Sillas, quien tomó conocimiento de los hechos y recabó la información correspondiente para el reporte ministerial.

Personal médico brindó atención inmediata al menor, confirmando la amputación parcial del dedo a consecuencia de la explosión.

Autoridades reiteraron el llamado a padres y tutores para extremar precauciones y evitar que menores tengan acceso a pirotecnia, ya que este tipo de artefactos representan un alto riesgo y pueden provocar lesiones permanentes, como ocurrió en este caso.