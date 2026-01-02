Lesionados tras accidente en Monclova: motocicleta y camioneta colisionan

MONCLOVA, COAH.- Una persona lesionada y su hijo fue el saldo de un percance vial registrado la tarde de ayer en uno de los cruceros con mayor flujo vehicular del sector oriente de la ciudad.

El accidente ocurrió en la intersección del bulevar San José y la calle España, en la colonia Chinameca, donde una motocicleta y una camioneta colisionaron de manera violenta, generando la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, una camioneta Volkswagen tipo estaca, en color gris, circulaba por el bulevar cuando se produjo el impacto con la motocicleta en la que viajaban dos personas. El conductor de la camioneta señaló que el motociclista no se habría percatado del cruce al intentar incorporarse a la vialidad, provocando el choque. Como consecuencia, la copiloto de la motocicleta, una mujer, y su hijo resultaron con diversas lesiones.

Vecinos y testigos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, arribando al sitio paramédicos de la benemérita Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria a los afectados. Tras la valoración inicial, se decidió trasladar a ambos al hospital para recibir atención médica especializada y descartar lesiones de mayor gravedad.

Elementos del Departamento de Seguridad Pública, a través del área de Control de Accidentes, acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el retiro de las unidades involucradas. Las autoridades trasladados a los involucrados a las instalaciones del Departamento de Seguridad Pública, donde se llevarán a cabo las diligencias necesarias para deslindar responsabilidades.

El incidente provocó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona mientras se realizaban las labores de auxilio y el levantamiento del reporte oficial.