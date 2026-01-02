Confrontación en Monclova deja heridos y alarma vecinal

MONCLOVA, COAH.- Una violenta confrontación entre cuatro hombres registrada la mañana del primero de Enero provocó la movilización de corporaciones de seguridad y de auxilio médico en la colonia San Francisco, al reportarse dos personas heridas por machetes.

De acuerdo con el informe oficial, alrededor de las 09:40 horas se recibió una llamada al 911 alertando sobre una riña en una vivienda ubicada en la calle José Ramos número 2022. Al arribar al lugar, los elementos se entrevistaron con Jorge Alemán García, propietario del domicilio, quien informó que uno de los involucrados, identificado como Luis Torres, se encontraba dormido cuando otro sujeto, de nombre Leonardo Alejandro, llegó de manera violenta, presuntamente portando un machete y una pala.

En el interior del inmueble también se encontraba un menor de edad, identificado como Juan 'N', de 15 años, quien resultó lesionado tras ser agredido por Orlando Hernández, de 27 años, durante el altercado. La situación se salió de control rápidamente y derivó en una riña generalizada, generando alarma entre vecinos del sector.

Ante los hechos, se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia, arribando una ambulancia de la Cruz Roja; quienes brindaron atención prehospitalaria a los involucrados. Tras la valoración médica, se determinó que dos de los masculinos presentaban lesiones que ameritaban su traslado a la Clínica 7 del IMSS mientras que los agresores huyeron antes de la llegada de la Policía Municipal.