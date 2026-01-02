Federico Fernández Montañez asegura que se sancionarán abusos policiales en Coahuila

El Fiscal General del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, reiteró que las corporaciones de seguridad operan bajo una política firme de cero tolerancia ante cualquier abuso, omisión o conducta indebida por parte de sus elementos, dejando en claro que nadie está por encima de la ley.

El titular de la Fiscalía señaló que, aunque en fechas recientes algunos casos han cobrado mayor notoriedad pública, la postura institucional para sancionar el mal actuar policial no es reactiva ni circunstancial. Aclaró que esta directriz fue establecida desde el inicio de la actual administración estatal y se ha aplicado de manera constante durante los últimos dos años.

Fernández Montañez subrayó que todas las denuncias ciudadanas son atendidas sin distinción de jerarquías ni corporaciones. "No importa el rango ni la función del elemento señalado; cualquier reporte se investiga con seriedad y conforme a derecho", afirmó.

Detalló que, al recibirse una queja formal, el elemento involucrado es separado de inmediato de las labores operativas mientras se analiza su situación jurídica. De forma paralela, se activan los procedimientos administrativos correspondientes y, cuando los hechos lo ameritan, se integran carpetas de investigación en el ámbito penal, con el objetivo de evitar que el señalado continúe en funciones durante el proceso.

Indicó que las sanciones pueden ir desde amonestaciones administrativas y suspensiones, hasta la destitución definitiva del cargo, en caso de acreditarse la comisión de un delito.

El Fiscal General también reconoció el compromiso de la mayoría de los cuerpos de seguridad del estado, al destacar que más de 10 mil elementos desempeñan su labor con profesionalismo. Gracias a ese esfuerzo, aseguró, Coahuila ha mantenido los mejores indicadores de seguridad de los últimos 30 años, respaldados por datos oficiales.

Para fortalecer el vínculo con la ciudadanía, Fernández Montañez exhortó a denunciar cualquier irregularidad y puso a disposición su número personal, 844 675 9809, para recibir reportes directos.

Finalmente, reiteró que el gobierno estatal respalda plenamente a los elementos que cumplen con su deber y les brinda condiciones adecuadas para su desempeño; sin embargo, advirtió que quienes se aparten de la legalidad enfrentarán sanciones sin concesiones, ya que en Coahuila no hay espacio para la impunidad.