Mujer causa carambola sin lesionados en el bulevar Galaz del Muñiz

CASTAÑOS, Coah.- Por no guardar la distancia necesaria al circular, Wendy Andrade, conductora de una camioneta Ford roja, provocó una carambola que dejó daños materiales en tres vehículos sobre el bulevar Galaz del Muñiz.

El accidente ocurrió la tarde del sábado, cuando Andrade circulaba de norte a sur por dicha vialidad y, de acuerdo con el peritaje realizado en el lugar, no midió correctamente la distancia respecto al vehículo que avanzaba delante de ella.

La camioneta Ford impactó por alcance a un automóvil Renault blanco. Debido a la fuerza del primer choque, el vehículo fue proyectado contra un Nissan Versa gris que circulaba adelante, generándose la carambola.

El percance dejó daños materiales en las tres unidades involucradas. No se reportaron personas lesionadas como consecuencia del accidente.

Al lugar acudieron oficiales de Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del percance.

Los agentes efectuaron el peritaje vial y determinaron la responsabilidad de los conductores involucrados.

Finalmente, las autoridades establecieron que Wendy Andrade, quien conducía la camioneta Ford roja, fue responsable de originar el accidente al no guardar la distancia necesaria mientras circulaba por el bulevar Galaz del Muñiz.

El accidente quedó únicamente en daños materiales, por lo que las autoridades continuaron con los procedimientos correspondientes derivados del choque.