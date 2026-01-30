Accidente en San Buenaventura: camioneta volcó en CECyTEC

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Un aparatoso accidente provocado por el exceso de velocidad generó la movilización de cuerpos de auxilio la tarde de este viernes, luego de que el conductor de una camioneta perdió el control del volante y volcó al interior del CECyTEC ubicado en la colonia Pueblo Nuevo.

El percance se registró minutos antes de las 18:35 horas, cuando el conductor de una camioneta cerrada color gris circulaba sobre la calle Luis Donaldo Colosio sin extremar precauciones y a velocidad inmoderada, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta salió de la cinta asfáltica, ingresó de manera descontrolada al plantel educativo y dio varias volteretas consecutivas hasta detenerse finalmente sobre su propio eje dentro de las instalaciones.

Durante el violento accidente, el conductor Ernesto Alan Ramos López, de 27 años, salió proyectado hacia una de las aulas del centro educativo, misma que se encontraba sin estudiantes al momento del impacto, evitando una tragedia mayor.

Testigos solicitaron de inmediato apoyo a los números de emergencia, arribando elementos de Protección Civil, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y lo estabilizaron en el sitio.

Posteriormente, el conductor fue trasladado de urgencia a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monclova, donde quedó bajo valoración médica especializada.

Autoridades municipales acudieron para tomar conocimiento de los hechos, acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes a fin de deslindar responsabilidades.

A pesar de la magnitud del accidente, no se reportaron estudiantes ni personal docente lesionados, ya que el plantel no contaba con alumnado en el área afectada al momento del percance.

La camioneta fue remolcada por medio de una grúa hasta un corralón luego de que las autoridades realizaron el peritaje.