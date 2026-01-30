Menor de 12 años intenta tomar trágica decisión tras depresión

MONCLOVA, COAH.— Un menor de 12 años, vecino de la colonia Magisterio de Frontera, atentó contra su vida al cortarse la muñeca izquierda la tarde del pasado jueves, luego de atravesar un cuadro de depresión.

El caso fue detectado durante la jornada escolar, cuando docentes notaron señales preocupantes en el alumno y activaron de inmediato los protocolos de protección, dando aviso a los padres del menor para salvaguardar su integridad.

Tras la intervención del personal educativo, la familia trasladó al adolescente a la Clínica del Magisterio en Monclova, donde recibió valoración médica especializada. Los médicos informaron que su estado físico era estable y quedó bajo observación.

Autoridades que tomaron conocimiento señalaron que el menor enfrentaba una etapa emocional complicada en su entorno personal, lo que influyó en la crisis. Por ello, recomendaron acompañamiento familiar constante y seguimiento psicológico inmediato.

Se informó que el menor había intentado ocultar lo ocurrido y continuó con sus actividades habituales, regresando a clases con normalidad, hasta que el personal docente detectó la situación y actuó conforme a los protocolos institucionales.

Tras la atención inicial, se orientó a la familia sobre los pasos a seguir y se canalizó el caso a instancias especializadas para brindar apoyo integral y prevenir situaciones similares en el futuro.

Autoridades educativas reiteraron el llamado a padres de familia y maestros para mantener comunicación permanente con menores, estar atentos a señales de depresión y fomentar entornos seguros donde se pueda pedir ayuda a tiempo.