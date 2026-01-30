Cuerpos de emergencia controlan incidente de taxi en Castaños

CASTAÑOS, COAH.- Una rápida movilización de los cuerpos de emergencia evitó que un incidente mecánico pasara a mayores, luego de que un taxi comenzó a expulsar una densa columna de humo mientras circulaba al mediodía en la ciudad.

El hecho se registró cuando el conductor avanzaba hacia el sur prestando servicio normal, sin imaginar que el motor de la unidad presentaría una falla alarmante. Fue a la altura de una zona industrial, cerca de los límites con Monclova, donde el desperfecto se hizo evidente, obligándolo a detenerse de inmediato para evitar riesgos mayores.

Visiblemente nervioso, el operador descendió del vehículo Nissan Tsuru de la línea Sitio Hidalgo, aseguró el área y solicitó apoyo urgente a través de las líneas de emergencia, priorizando su integridad y la seguridad de otros automovilistas que transitaban por la zona.

Al sitio arribaron primero patrullas de la Policía Municipal, seguidas por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Castaños, quienes aplicaron los protocolos preventivos correspondientes. Los rescatistas inspeccionaron el compartimento del motor, enfriaron componentes críticos y mantuvieron acordonada la zona mientras descartaban la presencia de fuego activo.

Tras varios minutos de labores, se confirmó que la situación estaba bajo control, quedando el incidente en un susto considerable. No se reportaron personas lesionadas ni daños a la infraestructura vial. Posteriormente, el taxi fue revisado de manera preliminar y retirado del lugar, mientras los agentes viales orientaban el tráfico para restablecer la circulación.

Autoridades señalaron que la oportuna llamada permitió actuar a tiempo y evitar que el sobrecalentamiento derivara en un incendio con consecuencias mayores. Asimismo, reiteraron el llamado a concesionarios y operadores de taxis a mantener en buen estado sus unidades, especialmente los sistemas eléctricos y de enfriamiento.

El conductor recibió recomendaciones básicas y apoyo por parte de los cuerpos de emergencia, quedando el caso asentado para seguimiento administrativo correspondiente.