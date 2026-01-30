Bomberos controlan incendio de casa en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un incendio al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Secundaria 1, en la colonia Obrera Sur, provocó una intensa movilización de los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal y una cuadrilla de la Comisión Federal de Electricidad, luego que un corto circuito en el área de lavandería causó considerables daños materiales.

Los hechos se registraron pasado el mediodía de este viernes en la casa marcada con el número 1323, donde el propietario, Saúl Ríos, solicitó auxilio a través de la línea estatal de emergencias al percatarse de que el área de la lavandería comenzaba a incendiarse. El fuego alcanzó rápidamente una lavadora y una secadora, propagándose el humo y el calor hacia otras áreas del domicilio.

De acuerdo con lo informado, los estragos se extendieron a recámaras, cocina, sala y baño, dejando paredes y techos cubiertos de hollín, además de daños en mobiliario y aparatos electrodomésticos.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron con una motobomba y una unidad de ataque rápido, ingresando de inmediato al inmueble para combatir las llamas. Para facilitar las labores, también accedieron por un domicilio aledaño, logrando sofocar el fuego tras varios minutos de trabajo coordinado.

En el sitio, oficiales de la Policía Municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y aseguraron el perímetro. Asimismo, se solicitó el apoyo de personal de la CFE, debido a la sospecha de que el siniestro pudo haberse originado por una variación de voltaje. Se indicó que a un costado del domicilio se localiza un taller donde se realizan trabajos con trailas, por lo que técnicos realizarían una inspección para determinar si dicha actividad influyó en el incidente.

Una vez extinguido el incendio, los bomberos procedieron a ventilar el inmueble para eliminar el humo acumulado y descartar cualquier riesgo de reignición. Aunque no se reportaron personas lesionadas, los daños materiales fueron considerables.