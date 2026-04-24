Serpiente devorando otra provoca movilización en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía una escena sacada de un documental de Animal Planet terminó provocando movilización de cuerpos de emergencia en la calle Adolfo López Mateos, luego que automovilistas que circulaban a la altura de la colonia Barrera reportaron a una serpiente devorando a otra en plena vía de circulación.

El inusual espectáculo ocurrió sobre la avenida Adolfo López Mateos, a la altura de la Secundaria 35, donde testigos aseguraron haber visto a una víbora de gran tamaño engullendo a otra más pequeña, como si se tratara de un "menú del día".

El reporte no tardó en encender las alertas, provocando la movilización de personal de Protección Civil, quienes arribaron al sitio con la intención de controlar la situación. Sin embargo, al llegar... la función ya había terminado y no había ni rastro de las protagonistas.

Lejos de darse por vencidos, los elementos realizaron recorridos por el área y terrenos aledaños, encontrando una amplia zona de monte que, según se presume, sirvió de refugio para una de las serpientes, que optó por retirarse discretamente tras el "banquete".

Aunque no hubo personas lesionadas, el episodio dejó inquietos a los vecinos, quienes no todos los días presencian este tipo de escenas en plena mancha urbana, mucho menos sin pagar entrada.

Ante la situación, autoridades recomendaron a la población evitar acercarse en caso de nuevos avistamientos y reportar de inmediato cualquier presencia de reptiles, ya que la zona podría seguir siendo punto de paso para este tipo de fauna.

Por lo pronto, las víboras hicieron su aparición estelar... y su retirada perfecta, dejando atrás solo el susto y una anécdota difícil de creer para más de uno.