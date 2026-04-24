"La China" sufre accidente tras caída en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como un impulso de libertad terminó en una dura lección sobre el asfalto. La madrugada de ayer, Lidia Vázquez Reyes, de 29 años, conocida como "La China" en el centro nocturno ´La Ley del Karis´, pasó de encender la pista a quedar tendida, con el rostro destrozado, en pleno bulevar Harold R. Pape.

Minutos después de concluir su jornada, aún con la adrenalina del espectáculo corriendo por las venas, la joven salió del lugar y se topó con una bicicleta estacionada. Bastó un instante —quizá un recuerdo de infancia o una chispa de imprudencia— para decidir subirse y dar una vuelta. Pero la noche, que hasta entonces había sido su aliada, no perdona descuidos.

Testigos relataron que lo que inició como un recorrido breve se convirtió en varias vueltas a velocidad creciente. La escena, por momentos, parecía inofensiva... hasta que dejó de serlo. La falta de control la llevó directo contra el pavimento, donde el golpe fue seco, brutal y sin advertencia.

Ahí quedó, en medio del bulevar, herida y vulnerable, mientras el bullicio nocturno se transformaba en preocupación. Sus compañeras, entre el susto y la urgencia, pidieron ayuda.

Paramédicos del GRUM llegaron rápidamente para brindarle atención y trasladarla a la Clínica 7 del IMSS. Su estado es reportado como delicado debido a las lesiones en el rostro.

Porque a veces, entre luces, música y decisiones impulsivas, la línea entre la diversión y el desastre es más delgada de lo que parece... y el final, lejos de aplausos, puede ser contra el pavimento.