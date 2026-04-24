Se desvanece despachador

MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía una madrugada rutinaria terminó en momentos de angustia en una estación de servicio, luego de que un despachador estuviera a punto de desvanecerse a causa de un fuerte dolor abdominal que encendió las alarmas entre sus compañeros.

Los hechos se registraron en una gasolinera ubicada en el cruce de la calle De la Fuente con la privada Miguel Blanco, donde el trabajador, identificado como don Efraín, comenzó a presentar molestias severas mientras realizaba sus labores habituales.

De acuerdo con testigos, el hombre repentinamente empezó a quejarse de un dolor intenso en el estómago, al grado de tener que sostenerse para no caer, mostrando signos de debilidad que preocuparon a quienes se encontraban en el lugar.

Fue su compañero Juan quien, al ver que la situación se agravaba y que el afectado parecía a punto de perder el conocimiento, no dudó en pedir apoyo al sistema de emergencias, generando la movilización de paramédicos de la Cruz Roja.

A su llegada, los socorristas encontraron al trabajador visiblemente afectado, por lo que procedieron a brindarle atención inmediata, estabilizándolo en el sitio mientras evaluaban la gravedad del cuadro clínico.

Tras una valoración preliminar, se indicó que el malestar podría estar relacionado con una fuerte crisis de gastritis, aparentemente provocada por algún alimento, aunque no se descartaron otras complicaciones.

Debido a la intensidad del dolor, los paramédicos optaron por trasladarlo a un hospital cercano para una revisión más detallada, donde quedaría bajo observación médica.

Elementos de la Policía Municipal también acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y apoyar durante la atención de la emergencia, entrevistándose con el compañero del afectado.

Afortunadamente, la rápida intervención evitó que la situación pasara a mayores, aunque el susto quedó entre quienes presenciaron la escena.