Incendio en San Buenaventura: Bomberos controlan siniestro

SAN BUENAVENTURA COAH. Una columna de humo negro rompió la rutina de la tarde este viernes en la colonia Pueblo Nuevo, luego de que un incendio se desatara en el patio de una vivienda particular, generando una rápida y aparatosa movilización de cuerpos de emergencia.

El reporte fue recibido poco después de las 17:00 horas, señalando un siniestro activo en el cruce de las calles Mariano Zertuche y Luis Cerna. A su arribo, elementos de Bomberos y Protección Civil confirmaron que el fuego avanzaba sobre estructuras improvisadas de madera y lámina, presuntamente utilizadas como bodegas, así como áreas destinadas a la crianza de aves.

Las llamas, avivadas por materiales altamente inflamables, amenazaban con extenderse hacia domicilios contiguos, lo que obligó a los rescatistas a desplegar maniobras inmediatas de contención. Durante varios minutos, el combate fue directo, sin margen de error.

En paralelo, elementos de Seguridad Pública, bajo la coordinación del RT Alan Estrada, acordonaron la zona para despejar el acceso y evitar riesgos a los residentes, quienes observaban a distancia el avance del siniestro.

Tras controlar el incendio, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas. El saldo quedó reducido a daños materiales considerables en las estructuras afectadas.

Serán las instancias correspondientes las encargadas de realizar el peritaje que permita establecer con precisión el origen del fuego. Por ahora, el silencio vuelve a la colonia, con el olor a humo como único testigo de lo ocurrido.