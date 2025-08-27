Hombre hospitalizado tras ser agredido en la Zona Centro de Monclova

Luis Antonio Gutiérrez, de 36 años, terminó hospitalizado luego de recibir golpes en la cabeza a la salida de una cantina en el cruce de las calles Abasolo y Juárez, en la Zona Centro.

De acuerdo con reportes, Gutiérrez fue interceptado por un sujeto cuya identidad se desconoce, recibiendo golpes que provocaron sangrado activo. Testigos solicitaron apoyo inmediato de los servicios de emergencia.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) llegaron al lugar, estabilizaron al hombre y lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica. Su estado fue reportado como delicado.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y localizar al responsable del ataque.