Ignora alto y derriba a motociclista

MONCLOVA, COAH.– Un motociclista terminó hospitalizado la mañana de este viernes, luego de ser embestido por un automóvil cuyo conductor no respetó un señalamiento de alto en el Fraccionamiento Francisco I. Madero.

El accidente se registró alrededor de las 09:00 horas en la intersección de las calles Arturo Méndez de la Garza y Francisco I. Madero.

De acuerdo con los reportes, un vehículo Chrysler 300, modelo 2008, color verde, que era conducido por José Luis Rodríguez Carrillo, de 36 años y vecino de la colonia Calderón, cuando impactó contra una motocicleta.

La unidad afectada fue una Italika AT110 color blanco, sin placas de circulación, la cual era tripulada por Rodolfo González González, de 58 años y residente de la colonia Praderas del Sur.

El motociclista resultó con diversas molestias físicas y fue trasladado por socorristas a un hospital para su atención médica.

El percance también dejó cuantiosos daños materiales en ambas unidades, lo que requirió la presencia de peritos de Control de Accidentes para deslindar responsabilidades.

Posteriormente, los peritos elaboraron el croquis correspondiente y solicitaron una grúa para trasladar los vehículos a un corralón.