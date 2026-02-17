Accidente en Monclova: joven arrolla a peatón en colonia Azteca

MONCLOVA, COAH.— Lo que parecía una noche tranquila terminó en escenas de tensión y alarma en la colonia Azteca, donde un conductor de 18 años desató un fuerte accidente al perder el control de su camioneta, arrollar a un peatón y terminar incrustado contra el portón de una casa habitación.

El percance se registró cerca de las 22:00 horas, cuando el joven, identificado como Andrés, conducía una camioneta Jeep Grand Cherokee color verde a velocidad inmoderada sobre la avenida Cuauhtémoc.

De acuerdo con vecinos, el conductor presuntamente competía contra un automóvil Chevy, convirtiendo la vialidad en pista improvisada.

Al llegar al cruce, la unidad dio un giro brusco, brincó el camellón central y salió proyectada sin control hacia la acera contraria, donde la trayectoria terminó de forma violenta frente al domicilio marcado con el número 1329, propiedad de la familia Borrego Arteaga.

En su paso, la camioneta impactó a Jonathan, de 29 años, empleado de la empresa Trinity, quien caminaba rumbo a su transporte laboral. El peatón quedó atrapado contra la estructura del portón tras el golpe, generando gritos de auxilio y la inmediata movilización de vecinos.

Testigos señalaron que el afectado caminaba de forma normal cuando fue sorprendido por la unidad fuera de control. El estruendo alertó a toda la cuadra, cuyos habitantes salieron al escuchar el choque.

El impacto destrozó el portón metálico del domicilio, dañó una camioneta Mitsubishi estacionada en el interior y también un Ford Escort de un familiar de los propietarios, dejando un escenario de severos daños materiales.

Paramédicos de Cruz Roja atendieron al lesionado en el lugar y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 7 del Seguro Social para su valoración médica. Autoridades de Control de Accidentes y elementos de Seguridad Pública aseguraron al conductor en el sitio para el deslinde de responsabilidades.

El peritaje preliminar señaló el exceso de velocidad y la conducción imprudente como causas principales. La carrera terminó en tragedia urbana: un trabajador herido, patrimonio dañado y un conductor joven enfrentando consecuencias legales.