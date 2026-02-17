Nancy Martínez causa daños en choque por alcance en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un aparente descuido al volante durante la madrugada terminó en un choque por alcance en calles de la colonia Hipódromo, dejando como saldo daños materiales de consideración y la movilización de autoridades municipales para tomar conocimiento de los hechos.

El percance ocurrió sobre la calle 14, en dirección al norte, a la altura del cruce con la calle 9, donde una camioneta que se encontraba debidamente estacionada fue impactada de forma repentina por otra unidad que circulaba por la vía.

De acuerdo con el informe recabado en el lugar, la conductora responsable fue identificada como Nancy Martínez, de 40 años de edad, quien manejaba una camioneta Chevrolet Tahoe en color blanco. Presuntamente, la mujer se desplazaba con distracción, aparentemente utilizando su teléfono celular, lo que redujo su atención y reacción al frente.

Testigos señalaron que, al aproximarse al cruce, la conductora perdió la correcta alineación de su trayectoria y cargó de más la dirección hacia su costado derecho.

La maniobra terminó por sacarla de control y provocó que la parte frontal lateral izquierda de su vehículo se estrellara contra una camioneta Chevrolet Colorado que estaba estacionada.

La unidad afectada es propiedad de Alejandra Meléndez, quien no se encontraba a bordo al momento del impacto. Su vehículo presentó daños visibles en la carrocería exterior.

Tras el choque, ambas unidades permanecieron en el sitio mientras se verificaba la situación. No se reportaron personas lesionadas, por lo que la intervención se centró en asegurar el área y documentar el accidente.

Elementos municipales acudieron para realizar el peritaje correspondiente, levantar el parte informativo y facilitar el diálogo entre las partes involucradas, con el fin de encaminar un acuerdo para la reparación de los daños.

El incidente no pasó a mayores, pero dejó claro —una vez más— que un segundo de distracción al volante basta para convertir un trayecto tranquilo en un reporte policiaco de madrugada.