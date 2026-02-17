Accidente en Monclova involucra a menor y daños materiales

MONCLOVA, COAH.- La prisa por reparar una llanta ponchada terminó en un aparatoso choque que movilizó a autoridades y cuerpos de auxilio la tarde de este martes en la colonia Veteranos de la Revolución, donde un conductor ignoró un alto obligatorio y cortó la circulación a otro vehículo en el que viajaba una menor.

El percance se registró cerca de las 16:00 horas en el cruce de las calles Raúl Madero y Manuel J. Celis, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet color café circulaba hacia el sur con una llanta delantera dañada y pérdida constante de aire.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre conducía con evidente premura con la intención de llegar a una vulcanizadora, pero al aproximarse al cruce no realizó el alto reglamentario, invadiendo la preferencia de paso.

En ese momento impactó de forma lateral a un automóvil MG que se desplazaba con dirección al oriente, conducido por un padre de familia que viajaba acompañado por su hija de seis años, lo que generó momentos de tensión tras el golpe.

Tras el choque, y debido a la cercanía de su domicilio, la madre de la menor llegó rápidamente al sitio y decidió trasladarla a un hospital cercano para una valoración preventiva, mientras el conductor permaneció en el lugar atendiendo la situación con las autoridades.

Elementos municipales acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y recabar versiones de los involucrados, a fin de deslindar responsabilidades.

Aunque no se reportaron lesiones de gravedad, los daños materiales fueron considerables en ambas unidades. Las autoridades exhortaron nuevamente a respetar los señalamientos viales y no conducir con prisas, aun cuando exista una falla mecánica.