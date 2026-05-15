Conductor de la tercera edad choca contra casa en Frontera

FRONTERA, COAH.— Un aparatoso accidente vial terminó convirtiendo la tranquilidad de una vivienda en momentos de auténtico susto, luego que un conductor de la tercera edad perdiera el control de su automóvil y terminara incrustado dentro de una propiedad en la colonia Elsa Hernández tras presuntamente circular a exceso de velocidad.

El percance se registró alrededor de las 20:30 horas de ayer en el cruce de las calles Francisco Murguía y Miguel Hidalgo, donde vecinos reportaron un fuerte estruendo que hizo pensar, por momentos, en una explosión debido a la magnitud del impacto.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Mario Alberto Sánchez Reina, de 68 años de edad, vecino de la Zona Centro de Frontera, conducía un automóvil Ford Fusion color gris cuando, presuntamente por no moderar su velocidad ni atender el señalamiento gráfico de alto, perdió el control del volante.

La unidad salió proyectada y terminó impactándose brutalmente contra una vivienda, abriendo un enorme boquete en la estructura y dejando severos daños materiales a su paso.

El estruendo alarmó al propietario del domicilio, quien relató que fragmentos de concreto salieron disparados hacia el interior de la casa, provocando momentos de angustia entre quienes se encontraban dentro del inmueble.

Incluso, el afectado señaló que no es la primera vez que su propiedad resulta dañada por conductores imprudentes, ya que constantemente automovilistas toman esa vialidad a exceso de velocidad, convirtiendo el cruce en un verdadero peligro para las familias del sector.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para acordonar el área y realizar el peritaje correspondiente, con el objetivo de establecer la mecánica exacta del accidente y deslindar responsabilidades.

Por su parte, socorristas del Cuerpo de Bomberos de Frontera brindaron atención prehospitalaria al conductor, quien presentaba diversas lesiones derivadas del fuerte impacto, por lo que fue trasladado a un hospital para una valoración médica más detallada.

Mientras tanto, autoridades solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el automóvil siniestrado y remolcarlo a un corralón, en tanto se determinan los daños ocasionados.

El sexagenario tendría que responder por las afectaciones causadas a la vivienda, cuyos daños materiales fueron considerables tras el fuerte encontronazo.