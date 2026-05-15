Mujer hospitalizada tras ser embestida por motociclista en Frontera

FRONTERA, COAH.— Una mujer terminó hospitalizada luego de ser embestida por un motociclista cuando intentaba cruzar una transitada arteria de la colonia Guadalupe Borja, accidente que desató la movilización de cuerpos de rescate y autoridades municipales durante la noche de ayer.

El percance ocurrió cerca de las 21:00 horas en el cruce de las calles Libertad y Olivares, donde vecinos alarmados solicitaron apoyo al Sistema Estatal de Emergencias al observar a una mujer tendida sobre el pavimento tras ser impactada violentamente por una motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, Silvia Sánchez intentaba cruzar la vialidad cuando fue alcanzada por una motocicleta conducida por Antonio Rodríguez Tovar, quien presuntamente no logró detener su marcha y terminó llevándosela de encuentro.

La fuerza del impacto provocó que la mujer saliera proyectada y cayera de forma aparatosa contra el pavimento, golpeándose severamente en la cabeza, situación que generó momentos de angustia entre testigos que rápidamente se acercaron para auxiliarla mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

Paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Frontera arribaron rápidamente al lugar y brindaron los primeros auxilios a la lesionada, quien debido al fuerte golpe que presentaba fue estabilizada y posteriormente trasladada a la Clínica 9 del IMSS para una valoración médica especializada.

Por su parte, socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) atendieron al conductor de la motocicleta, quien también presentaba algunas molestias físicas derivadas del accidente, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y establecer la mecánica de los hechos, a fin de deslindar responsabilidades en torno al accidente.

Posteriormente, el motociclista fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo con la parte afectada respecto a los gastos médicos y daños ocasionados.