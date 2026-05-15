Temen vecinos en Monclova a prestamista Lupita Murguía por cobros con violencia

MONCLOVA, COAH.— El temor se apoderó de vecinos de la colonia Lupita Murguía, donde una mujer identificada como Fabiola de la Cruz Luna enfrenta ya múltiples señalamientos por presuntamente operar un sistema de préstamos con cobros excesivos y métodos violentos para exigir el pago, situación que ha derivado en al menos nueve denuncias ante la Fiscalía General del Estado. Habitantes del sector aseguran vivir entre el miedo y la incertidumbre, al señalar que quienes aceptaban pequeños préstamos terminaban enfrentando deudas impagables debido a intereses desproporcionados y presuntas amenazas por parte de cobradores relacionados con la mujer. De acuerdo con testimonios recabados entre vecinos, todo comenzaba con cantidades aparentemente accesibles; sin embargo, conforme pasaban los días, los pagos aumentaban de manera considerable hasta volverse prácticamente imposibles de cubrir. Una de las afectadas relató que solicitó un préstamo de apenas 2 mil pesos, pero semanas después la deuda, según le exigían, había aumentado a una cantidad cercana a los 80 mil pesos. La mujer aseguró que, tras no poder cubrir los pagos, fue presuntamente agredida por personas enviadas para cobrarle, quienes supuestamente actuaban de manera intimidante y agresiva. "Te prestan poquito, pero luego ya no puedes salir de eso; llegan a las casas, amenazan y hacen destrozos", relató una vecina del sector, quien aseguró que varias familias han optado por guardar silencio por temor a represalias.

Los vecinos de la colonia Lupita Murguía viven con miedo ante las amenazas de cobradores.

La tensión entre colonos aumentó aún más luego de un hecho violento ocurrido el pasado lunes alrededor de las 17:20 horas, en el cruce de las calles Juan Diego y San Juan Bautista, donde presuntamente cobradores vinculados al conflicto protagonizaron una agresión que dejó personas lesionadas. Entre los afectados se encuentra José Alfredo Oyuela Jiménez, de 20 años de edad, quien resultó con una lesión cortante en la cabeza, a la altura de la frente y ceja, además de heridas en uno de sus brazos. Asimismo, el menor Joseph ´N´ de 16 años, terminó lesionado tras recibir un fuerte golpe en el brazo derecho, además de presentar heridas en el rostro durante el altercado. Vecinos señalaron que durante el enfrentamiento varias familias tuvieron que encerrarse en sus domicilios por temor a quedar atrapadas en la violencia, mientras otros optaron por resguardar a menores y adultos mayores.

Al menos nueve denuncias han sido presentadas ante la FGE contra Fabiola de la Cruz Luna.

Habitantes del sector también señalaron que la señalada presuntamente suele hacer alusión a supuestas influencias situación que —afirman— ha incrementado el temor entre posibles denunciantes. La molestia de los vecinos creció luego de que, según afirmaron, algunos de los involucrados en agresiones previas recuperaran su libertad poco tiempo después de haber sido detenidos, alimentando una sensación de impunidad en el sector. Hasta el momento, autoridades mantienen abiertas diversas carpetas de investigación relacionadas con las denuncias presentadas, mientras vecinos de la Lupita Murguía exigen una intervención firme para evitar que continúen los episodios de violencia que aseguran mantienen atemorizadas a varias familias.