"Vamos a seguir muy cerca de ustedes": Claudia Garza

San Juan de Sabinas, Coahuila (15 de mayo 2026).- Con una intensa jornada de cercanía y diálogo ciudadano, la candidata de la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI-UDC a diputada local por el Tercer Distrito, Claudia Garza, recorrió este viernes calles, sostuvo encuentros con ejidatarios y visitó colonias de San Juan de Sabinas, llevando su proyecto de trabajo directamente a las familias y escuchando de primera mano sus principales necesidades.

Acciones de la candidata en la comunidad

Durante el onceavo día de campaña, la candidata sostuvo reuniones, encuentros ciudadanos y recorridos "toca-toca" en distintos sectores del municipio, donde recibió diversas peticiones relacionadas con seguridad, servicios, empleo, deporte y bienestar social.

Entre los puntos visitados destacaron la colonia Humberto Moreira, la colonia Mina 7 y una importante reunión con integrantes de la CNC en el salón ejidal Santa María, donde refrendó su compromiso de trabajar de la mano con el sector campesino y productivo de la región.

Encuentros con deportistas y militantes

Por la tarde, Claudia Garza continuó su recorrido en la colonia Libramiento Sur y la colonia Las Lomas, además de un encuentro con militantes y simpatizantes en el comité municipal del Partido Revolucionario Institucional, fortaleciendo la unidad y el trabajo territorial rumbo a la jornada electoral.

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La agenda de este viernes concluyó con una emotiva reunión con deportistas en la colonia Independencia, donde la candidata reconoció el esfuerzo de jóvenes y promotores deportivos que diariamente impulsan valores, disciplina y unión en sus comunidades.

"Cada encuentro nos confirma que la gente quiere ser escuchada y que juntos podemos construir un mejor futuro para nuestras familias. Vamos a seguir caminando, cerca de la ciudadanía y con propuestas firmes para nuestra región", expresó Claudia Garza.

Con paso firme y una campaña cercana a la gente, Claudia Garza continúa consolidando el respaldo ciudadano en todo el Tercer Distrito.