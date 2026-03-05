Choque deja padre e hija heridos en Frontera: Cruz Roja acude al lugar

FRONTERA, COAH.— Un aparatoso choque registrado la tarde del jueves en calles de la colonia Guadalupe Borja dejó como saldo a un padre y su hija con algunas molestias físicas, además de cuantiosos daños materiales en los vehículos involucrados.

El accidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando vecinos del sector reportaron al número de emergencias un fuerte estruendo tras la colisión de dos automóviles en el cruce de las calles Libertad y Lázaro Cárdenas, lo que provocó la movilización de paramédicos y autoridades viales.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron rápidamente al sitio para brindar atención a los ocupantes de uno de los vehículos, quienes presentaban malestares tras el impacto.

De acuerdo con los primeros informes, la joven que viajaba como acompañante sufrió una fuerte crisis nerviosa a consecuencia del susto provocado por el choque, por lo que fue atendida en el lugar por los socorristas.

Por su parte, su padre, quien conducía el automóvil, presentó un golpe en el antebrazo izquierdo derivado del impacto. Afortunadamente, tras ser valorados por los paramédicos, ninguno requirió traslado a un hospital, ya que sus lesiones no fueron consideradas de gravedad.

Las autoridades informaron que padre e hija se desplazaban a bordo de un automóvil Nissan Versa color gris sobre la calle Libertad con dirección al norte, cuando al llegar al cruce con la calle Lázaro Cárdenas se vieron involucrados en la colisión.

Presuntamente, el conductor de un Mazda 6 también de color gris se atravesó en la trayectoria del Versa, provocando que el conductor no lograra frenar a tiempo y terminara impactándose contra dicha unidad.

Tras el encontronazo, ambos vehículos quedaron con severos daños, principalmente en la parte frontal, evidenciando la fuerza del impacto que alertó a los vecinos del sector.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido, realizar el peritaje correspondiente y ordenar el retiro de las unidades siniestradas.

Las autoridades señalaron que el percance habría sido ocasionado por una maniobra imprudente al conducir, por lo que las investigaciones continuarían para deslindar responsabilidades entre los involucrados.