Intervención de la Cruz Roja en Monclova tras hallazgo de hombre inconsciente

MONCLOVA, COAH.— La rápida intervención de jóvenes y cuerpos de emergencia permitió auxiliar a una persona que fue localizada inconsciente durante la madrugada de este jueves, en hechos que movilizaron a elementos de seguridad y paramédicos en un sector de la ciudad.

El reporte se generó alrededor de las 05:00 horas, cuando oficiales realizaban recorridos de prevención y vigilancia como parte de sus labores habituales. Durante el patrullaje, varios jóvenes se aproximaron a la unidad para solicitar apoyo urgente.

Los muchachos informaron a los oficiales que momentos antes habían encontrado a un hombre tirado e inconsciente, por lo que decidieron pedir ayuda de inmediato al ver que no reaccionaba.

Tras recibir el aviso, los policías se trasladaron al punto señalado y confirmaron la presencia del individuo, quien se encontraba sin responder a estímulos, por lo que solicitaron el apoyo de una ambulancia para su valoración médica.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes comenzaron a brindarle los primeros auxilios en el lugar.

Durante las diligencias también fue localizada la madre del afectado, identificada como María de Jesús Rodríguez, quien explicó a las autoridades que su hijo se encontraba en casa y que no se percató del momento en que salió del domicilio.

Tras estabilizar al hombre, los paramédicos determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital para recibir atención médica especializada, por lo que fue llevado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó en manos de los especialistas.