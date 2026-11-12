Choca moto; joven acaba hospitalizado

MONCLOVA, Coah.- Un motociclista de 21 años fue trasladado al Hospital Amparo Pape de Benavides luego de resultar lesionado en un choque contra un automóvil sobre el bulevar Harold R. Pape, en la colonia Obrera Sur.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas de ayer, a la altura de la avenida 3, donde Diego Banda Martínez, vecino de la colonia Las Esperanzas, circulaba en una motocicleta Italika cuando se impactó contra un Nissan Versa guinda.

Tras la colisión, el joven presentó múltiples contusiones, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, le proporcionaron los primeros auxilios y, después de estabilizarlo, lo trasladaron al Hospital Amparo Pape de Benavides para recibir atención médica.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Al tomar conocimiento de los hechos, las autoridades encontraron versiones contradictorias entre los involucrados sobre la forma en que ocurrió el accidente y quién tenía la preferencia de paso.

Diego Banda Martínez declaró que descendía del puente elevado y pretendía incorporarse hacia la avenida 3 cuando el automóvil se atravesó en su trayectoria, ocasionando el impacto.

En contraste, Jesús Elizondo, conductor del Nissan Versa, aseguró que circulaba por la lateral del bulevar con dirección al sur y que tenía la preferencia de circulación, por lo que responsabilizó al motociclista.

Acciones de la autoridad

Elementos de Control de Accidentes acudieron para realizar las diligencias correspondientes, recabar las declaraciones de ambos conductores y establecer cómo ocurrió la colisión.

Aunque el percance dejó daños materiales mínimos, las lesiones sufridas por el motociclista hicieron necesario su traslado hospitalario.

El deslinde de responsabilidades quedaría sujeto a las investigaciones de las autoridades y al acuerdo correspondiente entre los participantes para la reparación de los daños.