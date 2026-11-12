Embestida manda a joven al hospital

MONCLOVA COAH.-Un motociclista terminó hospitalizado luego de ser impactado por alcance por una camioneta Nissan Frontier, cuando circulaba por el bulevar Francisco I. Madero, en la colonia Guadalupe. El accidente dejó al joven con diversas lesiones, principalmente en el rostro.

El percance ocurrió minutos antes de las 18:00 horas de este miércoles, en el cruce con República de El Salvador, donde Miguel Ángel Martínez conducía su motocicleta y presuntamente intentó realizar una vuelta prohibida.

El accidente y su contexto

De acuerdo con las primeras investigaciones, en ese sector se han detectado maniobras similares de conductores que circulan por los carriles del costado norte y aprovechan la espera de los vehículos del sentido contrario ante la luz verde para efectuar vueltas a la izquierda fuera de los movimientos permitidos.

En esta ocasión, Miguel Ángel habría frenado al percatarse de la proximidad de otro automóvil. Sin embargo, Roberto Maldonado, quien conducía una Nissan Frontier detrás de él, no consiguió detenerse e impactó la motocicleta por la parte trasera.

El golpe proyectó al motociclista contra el pavimento, donde quedó tendido con distintas lesiones.

Atención médica y acciones de las autoridades

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios. Debido a las heridas que presentaba, determinaron trasladarlo a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de Tránsito Municipal se hicieron cargo del accidente, realizaron las diligencias correspondientes y determinaron que Roberto Maldonado tuvo responsabilidad en la colisión al no conservar la distancia de seguridad necesaria para evitar el impacto.

No obstante, ambos conductores recibieron una infracción por efectuar una maniobra no permitida, de acuerdo con las disposiciones de tránsito.

El percance dejó como saldo un motociclista lesionado, daños materiales y dos conductores sancionados.