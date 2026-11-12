Agresión en Colinas de Santiago: hombre golpeado por robo de lavadora

MONCLOVA, COAH.- Un supuesto robo de una lavadora desató una agresión física en la colonia Colinas de Santiago, donde varios sujetos irrumpieron en un domicilio para reclamar el electrodoméstico y terminaron golpeando al hombre que se encontraba en el lugar.

La víctima tuvo que ser auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja y trasladada a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a las lesiones que presentaba.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este miércoles en una vivienda ubicada sobre la calle Fundición, hasta donde llegó un grupo de individuos que exigía explicaciones al residente, a quien señalaban por el presunto robo de una lavadora.

De acuerdo con la información proporcionada, los sujetos revisaron el inmueble en busca del aparato, pero al no encontrarlo, reaccionaron violentamente y arremetieron a golpes contra el hombre.

Después de la agresión, los involucrados abandonaron el domicilio y escaparon antes de la llegada de las autoridades.

Cerca de las 16:00 horas, elementos de Seguridad Pública recibieron el reporte y se movilizaron hasta el sector para tomar conocimiento de lo ocurrido.

En el lugar también intervinieron socorristas de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y posteriormente lo trasladaron a la sala de urgencias de la Clínica 7 del IMSS, donde quedó bajo atención médica.

Por su parte, los oficiales realizaron recorridos de búsqueda por las calles aledañas con la intención de localizar a los presuntos responsables, quienes ya habían escapado.

Asimismo, las autoridades buscaban esclarecer el señalamiento relacionado con la supuesta desaparición de la lavadora, cuyo presunto robo habría originado el enfrentamiento.

Hasta el momento, no se reportaron personas detenidas ni se confirmó la existencia del supuesto robo que motivó la agresión.