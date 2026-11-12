Detienen a sujeto tras agredir sexualmente a dos niños

MONCLOVA, COAH.- La indignación estuvo a punto de convertirse en una agresión colectiva contra un hombre señalado por presuntos actos indebidos contra dos menores de edad, luego de que un familiar de los pequeños lograra retenerlo y varias personas intentaran hacer justicia por su propia mano en la colonia Lupita Murguía.

Los hechos fueron reportados cerca de las 22:30 horas de ayer, cuando Isaac "N", de ocho años, y Eduardo "N", de nueve, se encontraban jugando en calles del sector, sin imaginar que terminarían viviendo una situación que provocaría la movilización de las autoridades.

Detención del presunto agresor

De acuerdo con el relato de los niños, mientras estaban sobre la calle San Juan Bautista se acercó un hombre identificado como Tomás, conocido como "Tomasín", quien presuntamente los condujo con engaños hasta un terreno donde se encuentran construcciones abandonadas.

En ese sitio, el individuo habría cometido actos indebidos contra ambos pequeños. Sin embargo, los menores consiguieron escapar; durante esos momentos, Eduardo "N" habría intentado detener al señalado para darle oportunidad a su compañero de alejarse.

Una vez fuera de peligro, los niños corrieron hasta la calle Prolongación Andrés Apóstol, donde encontraron a un familiar y le contaron lo sucedido. El adulto se dirigió de inmediato al lugar señalado y consiguió retener al presunto responsable, quien, según la versión inicial, intentó justificar su comportamiento asegurando que se trataba de una broma.

La noticia provocó la molestia de quienes se encontraban en el sector y la tensión aumentó al grado de que el hombre estuvo a punto de ser linchado por varias personas que pretendían agredirlo. La situación obligó a solicitar la intervención de la Policía Municipal para evitar que el conflicto terminara en una agresión colectiva.

Los oficiales llegaron al sitio, aseguraron al señalado y lo trasladaron a las instalaciones de Seguridad Pública, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Atención a los menores

Por su parte, los dos menores también fueron llevados a la comandancia para recibir atención y realizar las primeras diligencias, además de solicitarse la intervención de las instancias especializadas en la protección de niñas, niños y adolescentes.

Será la autoridad investigadora la encargada de esclarecer los hechos, recabar los testimonios y determinar la posible responsabilidad legal del detenido.