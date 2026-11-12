Arrollan a ciclista de 61 años al salir de centro comercial

DE LA NOTA:

MONCLOVA, COAH.- Un paseo en bicicleta terminó con un hombre de 61 años en el hospital, luego de que fuera embestido por una camioneta cuyo conductor presuntamente no tomó las precauciones necesarias al salir del estacionamiento de un centro comercial y tratar de incorporarse al bulevar San José.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió a la altura de la calle Purísima, en la colonia Pedregal de San Ángel, donde Javier Castillo circulaba a bordo de una bicicleta roja cuando fue impactado por una camioneta Kia con placas del estado de Texas, conducida por Minerva López.

De acuerdo con los primeros datos, la automovilista había acudido al establecimiento acompañada de su madre, también de nombre Minerva, para realizar algunas compras. Al retirarse e intentar incorporarse a la circulación, presuntamente no advirtió que el ciclista se aproximaba por el bulevar.

La maniobra terminó en un fuerte encontronazo que proyectó a Javier contra el pavimento, donde quedó con diversas contusiones, principalmente en la cabeza, por lo que fue necesario solicitar apoyo médico.

Atención médica y estado del ciclista

Paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al lugar, le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo llevaron a un hospital para una valoración más completa y descartar lesiones de mayor gravedad.

La conductora, quien presuntamente radica en San Antonio, Texas, y se encontraba de visita con familiares, quedó a disposición de las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Ahora será la autoridad competente la encargada de establecer cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades por las lesiones del ciclista y los daños ocasionados.