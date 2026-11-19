MONCLOVA, Coah.- José Zumaya, conocido como “Pepe”, terminó lesionado luego de que un automovilista presuntamente le quitara el derecho de paso y lo impactara cuando circulaba en motocicleta por calles de la colonia San Francisco.

El accidente ocurrió sobre la calle Pánfilo Natera, donde el motociclista avanzaba hacia el poniente y llevaba la preferencia de paso. Al llegar al cruce con Carrillo Puerto, un joven que conducía un Honda blanco hacia el norte presuntamente se atravesó en su camino.

Pepe intentó frenar para evitar el choque, pero no logró esquivar el automóvil y terminó impactándose contra este antes de caer sobre el pavimento.

A consecuencia del golpe, presentó diversas lesiones, por lo que paramédicos de Cruz Roja acudieron a brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital para una valoración médica.

Acciones de la autoridad

Elementos de Control de Accidentes también acudieron para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con lo señalado por el afectado, el conductor del Honda inicialmente se detuvo para auxiliarlo; sin embargo, después le dijo que movería el automóvil para estacionarlo y presuntamente aprovechó ese momento para retirarse sin regresar.

Por fortuna, José alcanzó a tomar las placas de circulación del vehículo, información con la que podrá proceder ante las autoridades para solicitar que el conductor responda por los daños y las lesiones ocasionadas.