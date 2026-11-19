MONCLOVA, Coah. - Las prisas por ingresar al estacionamiento del Cobac Prepa 24 terminaron en un percance vial, luego de que una conductora realizara una maniobra sin tomar las debidas precauciones y se atravesara al paso de otro automóvil sobre la avenida Leandro Valle.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:30 horas de este miércoles, antes de llegar al cruce con el bulevar Ejército Mexicano, cuando Sandra García conducía un Chevrolet HHR color arena, de procedencia extranjera.

De acuerdo con los primeros datos, la mujer circulaba por el bulevar Ejército Mexicano y, al incorporarse a la avenida Leandro Valle, intentó ingresar al estacionamiento de la preparatoria, pero durante la maniobra le quitó el derecho de vía a un Hyundai Sonata gris, conducido por Francisco Rodríguez.

El conductor del Hyundai no pudo evitar el impacto y terminó golpeando con la parte frontal de su vehículo el costado derecho del Chevrolet, lo que ocasionó daños materiales en ambas unidades.

Acciones de la autoridad

Tras el percance, los involucrados solicitaron la intervención de las autoridades, por lo que oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento, realizar el peritaje y determinar las responsabilidades correspondientes.

Aunque los daños no fueron de consideración, ambos conductores fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir las afectaciones ocasionadas.