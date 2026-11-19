SABINAS, COAH.- Arturo N, autor material de la muerte de Jimena N, fue sentenciado a 37 años de prisión tras un procedimiento abreviado que solicitó ante el órgano jurisdiccional.

A dos años del feminicidio de la adolescente, finalmente el responsable fue sentenciado, dado a las exigencias de las víctimas indirectas en este lamentable hecho, es decir, la familia de quien perdiera la vida.

Este martes se dio a conocer el fallo final mediante audiencia realizada en el juzgado penal de esta ciudad.

El joven responsable reconoció su participación en el crimen de Jimena, escuchando el veredicto de la autoridad; además, la reparación de daño con un pago de 400 mil pesos.

Detalles confirmados

Como se recordará, fue en el mes de noviembre del 2024 cuando Jimena N desapareció, siendo localizada sin vida posteriormente en una propiedad privada.

Como resultado de las investigaciones, Arturo y un menor de edad fueron detenidos. El crimen que conmocionó a la ciudadanía sabinense hoy tiene un resultado: un joven en prisión, una familia sin su ser querido (Jimena +) y otro menor procesado como cómplice.