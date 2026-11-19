PIEDRAS NEGRAS, Coah. - Dictámenes químicos y una investigación de 48 horas definirán el alcance de la acusación contra Luis Ángel N., detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) con 117 envoltorios de una sustancia que presuntamente corresponde a la droga conocida como cristal.

El hombre, de 46 años, fue interceptado en el sector Villa de Fuente cuando transportaba una mochila en la que los agentes localizaron los envoltorios.

Luis Julián Valdez, coordinador de Ministerios Públicos, informó que el aseguramiento se realizó durante los recorridos de vigilancia de la corporación y que el detenido fue entregado al Ministerio Público del fuero común junto con la presunta droga.

Indicó que las autoridades trabajan en la integración de la carpeta de investigación, para lo cual se realizan los primeros actos de investigación y los análisis periciales que permitirán identificar la sustancia y establecer su cantidad.

El funcionario explicó que el Ministerio Público cuenta con un plazo legal de hasta 48 horas para resolver la situación jurídica del detenido, por lo que durante ese periodo se determinará si existen elementos para llevar el caso ante un juez.

Añadió que también se solicitará la intervención de la Unidad de Medidas Cautelares para verificar las circunstancias personales del probable responsable, mientras que los agentes investigadores revisan posibles antecedentes penales y su eventual relación con otros hechos delictivos.

La Fiscalía determinará, con base en los resultados de las diligencias, si procede ejercer acción penal. De ser así, corresponderá a un juez de control resolver sobre la imputación y una posible vinculación a proceso.

Hasta entonces, el detenido se mantiene bajo investigación y su responsabilidad penal no ha sido determinada.