MONCLOVA, Coah. - Lo que comenzó como una supuesta amenaza de muerte por parte de diez civiles armados terminó convirtiéndose en una historia con más de una versión, luego de que un habitante de la colonia Cañada Sur solicitara ayuda de emergencia y movilizara a policías municipales, estatales y elementos del Grupo de Reacción Centro.

El reporte se recibió alrededor de la 01:00 horas de este miércoles, cuando un hombre aseguró que varios sujetos armados se encontraban amenazándolo y que desde hacía meses lo intimidaban, presuntamente haciéndose pasar por integrantes de una peligrosa célula delictiva.

Acciones de la autoridad

Ante la gravedad de la denuncia, las corporaciones desplegaron un operativo hacia las calles Campobello y Felipe Ángeles, donde los oficiales se entrevistaron con el denunciante. Sin embargo, al momento de ampliar la información, la historia comenzó a tomar otro rumbo. Plácido señaló directamente a tres vecinos que colindan con su propiedad, a quienes acusó de amenazarlo y de haberse presentado como integrantes de un grupo criminal.

Según su nuevo relato, los tres hombres incluso lo habrían encañonado con armas largas durante la tarde, para después retirarse del lugar y regresar presuntamente con las mismas armas cuando las unidades oficiales abandonaban el sector.

Detalles confirmados

La denuncia provocó que los elementos realizaran recorridos y buscaran a los señalados, pues la posibilidad de que hubiera personas armadas representaba un riesgo para los habitantes de la zona. No obstante, la supuesta decena de civiles armados terminó reducida a tres vecinos y, pese a que los uniformados acudieron al domicilio donde presuntamente se encontraban, no localizaron armas ni pudieron confirmar la presencia de sujetos armados.

A partir de ahí, el reporte comenzó a perder fuerza, pues el denunciante modificó en distintas ocasiones los detalles de lo ocurrido, lo que dejó dudas entre los elementos sobre la veracidad de sus señalamientos. Así, el operativo que inicialmente apuntaba a la búsqueda de diez presuntos hombres armados terminó con más preguntas que respuestas: no hubo detenidos, tampoco armas aseguradas y las amenazas denunciadas quedaron sin confirmar.