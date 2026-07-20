Dos lesionados tras volcadura de automóvil en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.— Dos personas resultaron lesionadas luego de la volcadura de un automóvil registrada la tarde del domingo sobre la carretera federal Cuatro Ciénegas–San Pedro, a la altura del kilómetro 154, cerca del ejido Las Morenas.

El accidente movilizó a corporaciones de emergencia, cuerpos de auxilio y elementos de Seguridad Pública, quienes acudieron al sitio tras recibir el reporte de automovilistas que observaron el vehículo siniestrado y solicitaron apoyo mediante el sistema de emergencias 911.

La unidad involucrada es un automóvil Toyota color gris con placas del estado de Texas, el cual salió de la carpeta asfáltica y terminó volcado a un costado de la vía federal. Las causas del percance permanecen bajo investigación por parte de la autoridad competente.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los dos ocupantes del vehículo, quienes presentaban diversas lesiones derivadas del impacto. Después de ser estabilizados en el lugar, ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada y una valoración de su estado de salud.

Durante las labores de auxilio, elementos policiacos acordonaron el área para proteger a los automovilistas y facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia, además de realizar las diligencias correspondientes para integrar el informe oficial del accidente.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el automóvil abandonó la superficie de rodamiento antes de volcar fuera del camino. Sin embargo, será la autoridad correspondiente la que determine las causas y circunstancias que originaron el percance.

Una vez concluidos los trabajos periciales, una grúa retiró la unidad, la cual presentó severos daños materiales a consecuencia de la fuerza del impacto. Posteriormente, la circulación fue restablecida con normalidad en ese tramo de la carretera federal.