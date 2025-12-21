Tráiler se sale de la carretera en Cuatro Ciénegas: daños materiales

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El operador de un tráiler tipo quinta rueda protagonizó un accidente la mañana de este sábado al salirse de la cinta asfáltica sobre la carretera federal 30, dejando como saldo cuantiosos daños materiales, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

El percance se registró alrededor de las 06:50 horas, en el tramo Cuatro Ciénegas–San Pedro, a la altura del kilómetro 102, donde automovilistas que circulaban por la zona alertaron a las autoridades tras observar la pesada unidad fuera del camino.

Elementos del departamento de Protección Civil acudieron de inmediato al sitio para tomar conocimiento de los hechos, asegurar el área y prevenir algún riesgo adicional para quienes transitaban por este tramo carretero. Las maniobras se realizaron bajo la coordinación de Héctor Cobas.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador del tráiler perdió el control del volante por causas que aún no han sido confirmadas, lo que provocó que la unidad terminara fuera de la carretera con severos daños en su estructura. A pesar de la magnitud del accidente, el conductor resultó ileso.

Las autoridades señalaron que, aunque el motivo exacto del accidente no fue precisado, factores como el cansancio, la distracción al volante y el uso del teléfono celular continúan siendo algunas de las principales causas de percances en carretera, especialmente durante temporadas de mayor circulación vehicular.

Finalmente, Protección Civil exhortó a los automovilistas a conducir con precaución, respetar los señalamientos viales y evitar distracciones, a fin de prevenir accidentes similares en esta importante vía de comunicación.