Fuerte viento causa desprendimiento de techado en Monclova

MONCLOVA, Coah. - Una fuerte bolsa de aire desprendió un techado y lo lanzó sobre el tendido de cables en la colonia Guadalupe, durante la tarde de ayer martes, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Mérida y Guatemala, donde vecinos observaron cómo la estructura se desprendió de su sitio y terminó sobre parte del cableado, por lo que solicitaron auxilio a través de los números de emergencia.

El reporte movilizó a elementos de Bomberos de Monclova, quienes acudieron al lugar para evaluar las condiciones de la estructura y los riesgos asociados con los cables.

Ante la posibilidad de que el techado representara un peligro para peatones y habitantes del sector, los cuerpos de emergencia delimitaron el área y evitaron el paso de personas por la zona afectada.

Elementos de Protección Civil también tomaron conocimiento del incidente y participaron en las acciones preventivas implementadas en el sitio.

De acuerdo con la información proporcionada, la fuerza del viento provocó el desprendimiento del techado, generando daños materiales y la movilización de los cuerpos de emergencia.

La zona permaneció acordonada mientras se efectuaban las labores correspondientes para reducir los riesgos derivados de la estructura que quedó sobre los cables.

Vecinos del sector permanecieron atentos a las maniobras realizadas por los elementos de emergencia, quienes mantuvieron bajo control el área afectada.

El incidente no dejó personas heridas y quedó reducido a daños materiales derivados de las condiciones de viento registradas durante la tarde.