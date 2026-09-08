Bomberos Monclova controlan fuga de gas en colonia Calderón

MONCLOVA, Coah.- Un fuerte olor a gas movilizó a los cuerpos de emergencia la tarde del martes en la colonia Calderón, luego de que un cilindro presentara una fuga en un domicilio ubicado sobre la calle 12, esquina con privada 14.

El reporte generó alarma entre los vecinos del sector, quienes detectaron la presencia del combustible y solicitaron la intervención de Bomberos Monclova ante el riesgo que representaba la fuga.

Elementos del cuerpo de bomberos acudieron al domicilio para verificar el reporte y establecer las medidas de seguridad correspondientes.

Al llegar, los oficiales se entrevistaron con la propietaria del inmueble, quien les informó que el cilindro de gas estaba presentando una fuga.

Los bomberos procedieron a revisar el tanque y aplicaron las maniobras necesarias para contener la liberación del combustible, mientras mantenían bajo vigilancia el área para evitar mayores riesgos.

La intervención permitió controlar la fuga y disminuir el peligro para los habitantes del domicilio y las personas que se encontraban en los alrededores.

Durante las maniobras, vecinos de la colonia permanecieron atentos ante la movilización de los cuerpos de emergencia y el fuerte olor que había provocado la alerta.

Finalmente, Bomberos Monclova logró controlar la situación sin que, de acuerdo con la información proporcionada, se registraran personas lesionadas ni daños adicionales.

Tras concluir las labores de seguridad, la zona recuperó la tranquilidad y la emergencia quedó bajo control.