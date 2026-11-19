DE LA NOTA:

MONCLOVA, COAH.- Un choque sobre la parte alta del puente elevado del bulevar Harold R. Pape provocó daños considerables y complicaciones a la circulación la mañana de este jueves, luego de que una camioneta de una conocida frutería impactara a un automóvil y su conductor se retirara inicialmente del sitio.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió en los carriles de norte a sur, a la altura de la avenida Cuatro, cuando Ana Gonzáles circulaba en un Toyota Corolla blanco y fue alcanzada por una Toyota Hilux, también blanca, propiedad de un establecimiento dedicado a la venta de frutas.

De acuerdo con los primeros datos, uno de los neumáticos traseros de la camioneta golpeó el costado derecho del automóvil. Debido al impacto, Ana perdió el control del volante y terminó estrellándose contra los muros de contención que separan los carriles del puente.

Respuesta de las autoridades

La situación se complicó cuando el operador de la Hilux, en lugar de permanecer en el lugar para responder por lo ocurrido, se retiró. Esto provocó que elementos de la Policía Municipal desplegaran un operativo para tratar de localizarlo, mientras la conductora esperaba la intervención de las autoridades.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes se entrevistaron con Ana Gonzáles para conocer su versión de los hechos y obtener las características del vehículo involucrado.

Minutos más tarde, Antonio Molina, quien conducía la Toyota Hilux, regresó al sitio y se presentó ante los agentes para hacerse responsable del percance.

Los oficiales realizaron las diligencias correspondientes, elaboraron el croquis y solicitaron una grúa para retirar el Corolla, que fue trasladado a un corralón mientras se resolvía la situación.

El accidente también generó afectaciones al tránsito, pues la circulación se vio comprometida y, en medio de las complicaciones en ese mismo punto, se registró un segundo choque por alcance.