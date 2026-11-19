DE LA NOTA:

MONCLOVA, COAH.- Por salir presuntamente con prisa hacia el área de urgencias de la Clínica 7 del IMSS, un automovilista dejó su vehículo sin asegurarlo correctamente y provocó un accidente que terminó involucrando a otro automóvil y causando daños materiales.

Accidente por vehículo sin conductor

El incidente ocurrió alrededor de las 13:30 horas de este jueves, en el cruce de las calles Guatemala y Mérida, en la colonia Guadalupe, donde un Volkswagen Vento negro, con placas FGZ-069-C, comenzó a avanzar sin que nadie estuviera al volante.

Según los testimonios recabados, el conductor descendió de la unidad y se dirigió aparentemente a la Clínica 7 del Seguro Social. Sin embargo, habría olvidado activar el freno de estacionamiento o dejar correctamente colocada la transmisión, situación que permitió que el automóvil comenzara a desplazarse por sí solo.

Sin nadie que pudiera detenerlo, el Vento avanzó hasta impactar un Kia Rio gris que se encontraba estacionado sobre la calle Guatemala, propiedad de Perla Rodríguez. Pero el primer choque no fue suficiente para detener su recorrido y continuó hasta treparse al cordón de concreto del estacionamiento del Hotel Holiday Inn.

La inesperada escena sorprendió a quienes se encontraban en el sector, pues el vehículo parecía circular por cuenta propia, mientras los testigos solicitaban la intervención de las autoridades.

Intervención de las autoridades

Elementos de Control de Accidentes acudieron para realizar las diligencias y lograron contactar a la propietaria del Kia Rio, quien resultó afectada por el impacto. No obstante, no consiguieron localizar al conductor del Volkswagen.

Finalmente, el Vento fue asegurado y retirado del lugar mediante una grúa, por lo que quedó bajo resguardo de las autoridades en espera de que su propietario se presente para reclamarlo y hacerse responsable de los daños ocasionados.