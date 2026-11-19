MONCLOVA, COAH.- Dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un fuerte accidente registrado la tarde de este jueves en el bulevar Benito Juárez, luego de que una conductora presuntamente no respetara la luz roja del semáforo y se atravesara en el camino de una camioneta.

El percance ocurrió alrededor de las 15:30 horas, en el cruce con la calle Lemans, donde María Mendoza, de 58 años, circulaba de poniente a oriente a bordo de una Ford Edge blanca, cuando presuntamente ignoró la señal luminosa que le correspondía detenerse.

Detalles del accidente

Al incorporarse al crucero, la conductora se atravesó en la trayectoria de una Dodge Ram roja, conducida por Luis Martínez, quien viajaba acompañado de su novia. Ambos se dirigían a comprar alimentos cuando fueron sorprendidos por el impacto.

La Ford Edge chocó contra el costado derecho de la pick up, a la altura de la parte posterior, provocando que la Ram girara debido a la fuerza del encontronazo. Por su parte, la camioneta de la presunta responsable terminó con severos daños en la parte delantera.

Tras la colisión, María Mendoza y la acompañante de Luis Martínez manifestaron diversas molestias físicas, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de Cruz Roja Mexicana. Luego de recibir los primeros auxilios, ambas fueron trasladadas a un hospital para una valoración médica.

Atención médica y consecuencias

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento, realizar las mediciones correspondientes y elaborar el peritaje que permitirá establecer cómo ocurrió el choque y deslindar responsabilidades.

Finalmente, el hijo de la conductora fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscaría establecer un acuerdo con la parte afectada para responder por los daños materiales y resolver la situación derivada del accidente.