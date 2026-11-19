DE LA NOTA:

Una mujer de 40 años enfrentó una inesperada emergencia médica la mañana de este jueves, luego de descubrir que tenía aproximadamente seis meses de embarazo, cuando lamentablemente sufrió un aborto al interior de su domicilio.

Emergencia médica en el hogar

La paciente, identificada como Yolanda Ballesteros, se encontraba en una vivienda de la calle Manuela Acuña, en la colonia Estancias, cuando comenzó a sufrir fuertes dolores abdominales y sangrado.

Ante la situación, alrededor de las 08:30 horas se solicitó el apoyo de Cruz Roja Mexicana, por lo que paramédicos acudieron al inmueble para brindarle atención.

Durante la valoración, Yolanda comentó a los socorristas que desconocía por completo que estuviera embarazada, por lo que no esperaba enfrentar una situación de esta naturaleza.

Al revisar sus condiciones, los paramédicos confirmaron que el producto ya no presentaba signos vitales, por lo que estabilizaron a la mujer dentro de sus posibilidades y prepararon su traslado para que recibiera atención especializada.

Atención médica y traslado

Posteriormente, fue llevada al área de Ginecología del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo el cuidado del personal médico para recibir la atención correspondiente.

La emergencia generó la movilización de los cuerpos de auxilio durante la mañana, mientras la paciente era atendida por los especialistas.

El personal médico se encargó de notificar a las autoridades sobre el deceso del producto.