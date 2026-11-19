MONCLOVA, COAH.- La muerte de un hombre de 72 años movilizó a los cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales la mañana de este jueves, luego de que fuera localizado sin vida al interior de su domicilio, en la colonia Praderas del Sur.

El fallecido fue identificado como Francisco Villa Castillo, quien habitaba en la vivienda marcada con el número 732 de la calle Alto Horno 2, casi en el cruce con la calle Sidermex.

El hallazgo fue reportado por una vecina que, al percatarse de que el adulto mayor no respondía, solicitó apoyo. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al inmueble y, tras revisarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Circunstancias del hallazgo

De acuerdo con la versión de su hijo, Jorge Francisco Villa, ambos compartían el domicilio. Al regresar a la casa encontró a su padre tendido en el área de la cocina, por lo que pidió ayuda a una vecina, quien llamó a los servicios de emergencia.

Trascendió que Francisco llevaba varios años viudo y enfrentaba problemas relacionados con el consumo de alcohol. Incluso, surgió la versión de que pudo haberse encontrado en estado inconveniente cuando, presuntamente, perdió el equilibrio y cayó, golpeándose la cabeza. No obstante, esta posibilidad no fue confirmada por las autoridades.

Investigación y determinación de causas

Policías municipales acordonaron el lugar y dieron aviso a detectives de la Agencia de Investigación Criminal y a personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes dentro del inmueble.

Una vez concluidas las primeras actuaciones, las autoridades determinaron que el fallecimiento correspondía a causas naturales. Posteriormente, se solicitó la intervención de una funeraria para el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense, donde se realizarían los procedimientos de rigor.