DE LA NOTA:

MONCLOVA, COAH.- Cuando los oficiales de Control de Accidentes todavía realizaban las diligencias de un choque ocurrido en el puente elevado del bulevar Harold R. Pape, un segundo percance se registró prácticamente en el mismo sitio, obligándolos a intervenir nuevamente y a cerrar momentáneamente la circulación.

Detalles del segundo accidente

Este nuevo accidente ocurrió alrededor de las 09:30 horas, en los carriles de norte a sur, a la altura de la avenida Cuatro, en la colonia Obrera Sur, donde dos automovilistas terminaron involucrados en una colisión por alcance.

De acuerdo con los primeros reportes, Ricardo Urquieta conducía un Chevrolet Chevy gris cuando presuntamente no conservó la distancia de seguridad y se estrelló contra la parte posterior de una Ford EcoSport del mismo color, manejada por Francisco Amaya.

El impacto ocasionó que el Chevy terminara con severos daños en la parte delantera, mientras que ambos conductores descendieron de sus vehículos para revisar las afectaciones y esperar la intervención de las autoridades.

La situación tomó por sorpresa a los oficiales que todavía atendían el primer accidente registrado en ese tramo, pues tuvieron que dividirse para realizar las diligencias de ambos percances y documentar lo ocurrido.

Intervención de las autoridades

Ante el riesgo de que se presentara una tercera colisión en una zona donde ya se habían registrado dos choques, los agentes optaron por interrumpir temporalmente el tránsito mientras efectuaban los peritajes y coordinaban el retiro de las unidades.

Por fortuna, ninguno de los accidentes dejó personas lesionadas, aunque sí provocaron daños materiales y complicaciones para los automovilistas que circulaban por el sector.

Finalmente, los involucrados fueron requeridos para acudir a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados.