DE LA NOTA:

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un operador de tráiler resultó lesionado luego de que el sueño lo venciera mientras conducía por la carretera federal 57, provocando que perdiera el control de la pesada unidad y terminara volcado a un costado de la cinta asfáltica.

Detalles del accidente

El accidente se registró alrededor de las 07:00 horas, a la altura del kilómetro 95, cerca de la ex Hacienda de Guadalupe, donde el tractocamión quedó recostado sobre uno de sus costados, con importantes daños materiales.

El conductor fue identificado como Pablo Antonio Ortiz Villalobos, de 36 años, con domicilio en la colonia Libertad, en Castaños. Viajaba desde Silao, Guanajuato, con destino a San Buenaventura, Coahuila, transportando un cargamento de corcholatas de plástico.

De acuerdo con su versión, durante el recorrido comenzó a sentir cansancio hasta quedarse dormido al volante. Al intentar detener la unidad, perdió el control de la dirección y salió del camino, sobreviniendo la volcadura.

A consecuencia del accidente, el operador sufrió diversas lesiones, principalmente en la cabeza, por lo que automovilistas que transitaban por el sector se detuvieron para auxiliarlo y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

Atención médica y respuesta de emergencia

Minutos después, paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron para brindarle los primeros auxilios y, debido a las heridas que presentaba, lo trasladaron a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Monclova.

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, acudieron para tomar conocimiento del percance, realizar las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias en que ocurrió la volcadura.

La pesada unidad quedó fuera de la carretera con cuantiosos daños, mientras que su conductor permaneció bajo atención médica.