ESCOBEDO, COAH.- Una ponchadura en uno de los neumáticos delanteros provocó que un automóvil terminara volcado sobre la carretera federal 57, en el tramo Monclova-Sabinas. Una mujer de la tercera edad fue trasladada a un hospital luego del aparatoso accidente.

El percance ocurrió la mañana de ayer domingo, a la altura del kilómetro 40, cuando Javier Mayorma y su esposa, María de Jesús García, se dirigían hacia Texas a bordo de un Toyota Corolla rojo.

La pareja, originaria de Zacatecas, tenía previsto llegar al estado estadounidense para pasar unos días; sin embargo, el viaje quedó interrumpido cuando una de las llantas delanteras del vehículo sufrió una ponchadura.

¿Cómo ocurrió el accidente?

La falla ocasionó que Javier perdiera el control de la unidad. El automóvil salió de su trayectoria y terminó volcado sobre la carretera, dejando a sus ocupantes expuestos al fuerte impacto.

Automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia, por lo que elementos de Bomberos y Protección Civil del municipio de Escobedo se movilizaron hasta el lugar.

A su llegada, los rescatistas brindaron atención prehospitalaria a los dos ocupantes y determinaron el traslado de María de Jesús García a la Clínica San Martín, donde recibiría atención médica.

Acciones de la autoridad

El accidente provocó la movilización de las corporaciones de auxilio y afectó el recorrido de la pareja, que tenía como destino territorio estadounidense.

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, acudieron al kilómetro 40 para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

El viaje hacia Texas terminó con el automóvil volcado y una de sus ocupantes trasladada a un centro hospitalario, luego de que una falla en uno de los neumáticos desencadenara el accidente.