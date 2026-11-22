MONCLOVA, Coah.- Con patrullajes por calles y sectores considerados conflictivos, elementos de Seguridad Pública Municipal reforzaron la vigilancia en colonias del sur de Monclova, ante los reportes relacionados con robos y riñas.

El despliegue se realizó la tarde de ayer y tuvo como principal punto de atención la colonia Colinas de Santiago, donde los uniformados intensificaron los recorridos preventivos para inhibir conductas delictivas y mantener presencia policial.

Los elementos municipales utilizaron unidades oficiales y realizaron recorridos a pie por diferentes vialidades, además de mantener vigilancia en puntos identificados como prioritarios dentro del sector.

Durante el operativo, los policías recorrieron distintas áreas de la colonia y supervisaron las condiciones de seguridad, sin que se reportaran incidentes relevantes.

Sin embargo, pese a la movilización de unidades y elementos, las acciones concluyeron sin la detención de ninguna persona.

El dispositivo también se extendió a las colonias Loma Linda y Otilio, donde los agentes realizaron patrullajes para fortalecer la presencia de las corporaciones y prevenir situaciones relacionadas con robos y enfrentamientos entre habitantes.

En ambos sectores, al igual que en Colinas de Santiago, no se reportaron personas detenidas ni aseguramientos derivados de las acciones de vigilancia.

El operativo formó parte de las labores preventivas de Seguridad Pública Municipal, enfocadas en mantener recorridos constantes en zonas donde se busca reducir los reportes de delitos patrimoniales y alteraciones al orden público.

Aunque no hubo personas aseguradas, la movilización permitió mantener presencia policial en tres colonias del sector sur de la ciudad.