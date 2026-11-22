MONCLOVA, Coah.- Una mujer fue trasladada de emergencia a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de ingerir medicamento en cantidades que le provocaron una intoxicación, en un domicilio de la colonia Ampliación Guerrero.

La emergencia se registró la tarde del sábado en una vivienda ubicada sobre la calle 8, en el cruce con San Nicolás, en el sector oriente de Monclova.

De acuerdo con la información proporcionada, la mujer atravesaba una crisis depresiva y atentó contra su vida mediante la ingesta de medicamentos. Al percatarse de lo ocurrido, sus familiares solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al inmueble y comenzaron a brindarle atención prehospitalaria. Después de realizar una valoración inicial, determinaron que requería traslado hospitalario para recibir atención especializada.

La paciente fue llevada en ambulancia a la Clínica 7 del IMSS, donde quedó bajo valoración médica para determinar su estado de salud y proporcionarle el tratamiento correspondiente.

Elementos de seguridad también se presentaron en el domicilio para tomar conocimiento de los hechos y recabar los primeros datos relacionados con la emergencia.

Posteriormente, el caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado, autoridad que quedó a cargo de conocer el incidente y realizar las actuaciones correspondientes.

La intervención de sus familiares permitió solicitar ayuda oportunamente, mientras que la movilización de los socorristas hizo posible que la mujer recibiera atención médica tras la intoxicación.