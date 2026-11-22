FRONTERA, Coah.- Una joven madre de 26 años fue encontrada sin vida en el interior de su domicilio, ubicado en la calle Sinaloa número 308, de la colonia Bellavista, luego de que presuntamente sostuviera una fuerte discusión con su pareja sentimental.

La víctima fue identificada como Gabriela García Quiroz. Su fallecimiento fue reportado la tarde del sábado, cuando familiares ingresaron a la vivienda y la encontraron inconsciente.

Ante la emergencia, sus allegados solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio, con la esperanza de que todavía pudiera ser reanimada.

Paramédicos acudieron al lugar y realizaron la valoración correspondiente; sin embargo, confirmaron que Gabriela ya no presentaba signos vitales.

El reporte provocó la movilización de elementos de Seguridad Pública, quienes tomaron conocimiento de los hechos y solicitaron la intervención de agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.

Los investigadores realizaron las diligencias ministeriales dentro del inmueble, donde documentaron las condiciones en que fue localizado el cuerpo y recabaron los indicios necesarios para integrar las actuaciones correspondientes.

Una vez concluidos los trabajos periciales, las autoridades autorizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado y los procedimientos legales.

El fallecimiento quedó bajo conocimiento de las autoridades investigadoras, que deberán esclarecer las circunstancias en que ocurrió y determinar si existe alguna responsabilidad relacionada con los hechos.

La muerte de Gabriela causó consternación entre sus familiares y generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y personal ministerial en la colonia Bellavista.