SABINAS, Coah.- Una mujer de 64 años fue encontrada sin vida y en avanzado estado de descomposición dentro de su domicilio, ubicado en la colonia Centenario, donde presuntamente llevaba al menos dos días fallecida sin que nadie advirtiera su muerte.

La víctima fue identificada únicamente como Guadalupe. Su cuerpo fue localizado durante la tarde de este viernes en una vivienda situada sobre la calle Epifanio Ramos, luego de que se reportara la situación a las autoridades.

El hallazgo movilizó a elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes acudieron al inmueble acompañados de personal de Servicios Periciales para iniciar las diligencias correspondientes.

Debido a las condiciones en que se encontraba el cadáver, los especialistas realizaron una inspección en el lugar y recabaron los indicios necesarios para integrar la investigación.

Una vez concluidos los trabajos periciales en la vivienda, las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo al anfiteatro, donde se practicarán los estudios médico-legales correspondientes.

Será mediante la necropsia como se buscará establecer con precisión las causas del fallecimiento, así como determinar el tiempo aproximado que la mujer llevaba sin vida.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha establecido oficialmente qué provocó la muerte de Guadalupe. Entre las circunstancias que deberán esclarecerse está si el deceso ocurrió por alguna enfermedad, una complicación de salud o algún otro motivo.

Las autoridades ministeriales mantienen abierta la investigación y esperan los resultados de los estudios forenses para determinar cómo ocurrieron los hechos.

El caso quedó bajo seguimiento de la Fiscalía, que deberá establecer las circunstancias de una muerte que, aparentemente, permaneció sin ser advertida durante varios días dentro de la vivienda.